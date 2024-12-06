В 2025 году у украинцев вырастет пенсия — стала известна дата

В Верховной Раде анонсировали повышение пенсий в марте следующего года.

Фото: tsn.ua

Председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что в 2025 году в Украине проиндексируют пенсии, а все социальные выплаты на следующий год будут сохранены в полном объеме. Это будет происходить в рамках реализации Госбюджета на 2025 год. Об этом иона сказала в эфире «Украинского радио».

По ее словам, уже в марте предусмотрена и соответствующая индексация пенсий, которая проводилась и в 2024 и в 2023, и в 2022 годах.

«Несмотря на то, что полномасштабное вторжение, социальные выплаты и наши пенсионеры остаются, и это абсолютно правильно, в фокусе внимания украинского правительства. Поэтому все социальные выплаты будут сохранены и пенсии проиндексированы. Это тоже очень важно», - отметила Елена Шуляк.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 12000 о государственном бюджете на 2025 год во втором чтении и в целом. Государственный бюджет на следующий год является ключевым финансовым документом страны, определяющим распределение средств на оборону, социальные выплаты, восстановление инфраструктуры и другие стратегические потребности Украины.

Также сообщалось, что в госбюджете 2025 возрастут расходы на антикоррупционные органы.

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