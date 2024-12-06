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Ударил и угрожал — в Киевской области привлекли к ответственности мужчину за домашнее насилие

23:48, 6 декабря 2024
Мужчине назначен штраф.
Ударил и угрожал — в Киевской области привлекли к ответственности мужчину за домашнее насилие
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Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал виновным жителя Борисполя в совершении домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина, являясь лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 173-2 КУоАП, совершил домашнее насилие в отношении своей сожительницы, а именно: обижал и высказывал угрозы в ее сторону и ударил рукой по ​​лицу, в результате чего пострадавшей причинен вред психическому и физическому здоровью.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что в деле собрано достаточное количество достоверных, надлежащих и допустимых доказательств, указывающих на доказанность вины мужчины.

Постановлением суда на правонарушителя наложено взыскание в виде штрафа в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 340 грн.

Согласно п. 5 ч. 2 ст.4 Закона Украины «О судебном сборе» правонарушителю помимо штрафа придется заплатить и судебный сбор в размере 605,60 грн (дело №359/9086/24).

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