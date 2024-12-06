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В Киеве мужчина решил отомстить полиции и бросил «коктейль Молотова» в их авто

23:30, 6 декабря 2024
Накануне наряд полиции доставил мужчину – нарушителя комендантского часа – в районное управление полиции для проверки.
В Киеве мужчина решил отомстить полиции и бросил «коктейль Молотова» в их авто
Иллюстративное изображение
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В столице нарушитель комендантского часа решил отомстить полицейским, которые ночью остановили его на улице, поэтому бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в сторону служебных автомобилей, припаркованных на территории полицейского управления. Об этом сообщили в полиции Киева.

Подозреваемым оказался 26-летний мужчина, которые неоднократно имел проблемы с законом.

«Как выяснилось, накануне наряд полиции доставил мужчину – нарушителя комендантского часа – в районное управление полиции для проверки. За что последний решил отомстить правоохранителям и поджечь служебный автотранспорт, находившийся на территории админздания», – указывают в полиции.

Правоохранители установили, что для дела мужчина приобрел легковоспламеняющуюся смесь и другие элементы, необходимые для так называемого «коктейля Молотова», надел неприметную одежду и капюшон, чтобы не привлекать внимание окружающих, а когда дождался подходящего момента, подошел к полицейскому управлению, поджег бутылку с веществом, швырнул ее через забор в сторону припаркованных авто, и сбежал. К счастью, смесь не загорелась, и никто не пострадал.

Следователи вручили мужчине подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 (Окончено покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя). За совершенное мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

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