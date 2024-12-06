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У Києві чоловік вирішив помститися поліції і кинув «коктейль Молотова» у їхні авто

23:30, 6 грудня 2024
Напередодні наряд поліції доставив чоловіка – порушника комендантської години – до районного управління поліції для перевірки.
У Києві чоловік вирішив помститися поліції і кинув «коктейль Молотова» у їхні авто
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У столиці порушник комендантської години вирішив помститися поліцейським, які вночі зупинили його на вулиці, тому кинув пляшку із легкозаймистою речовиною у бік службових автомобілів, припаркованих на території поліцейського управління. Про це повідомили у поліції Києва.

Підозрюваним виявився 26-річний чоловік, який неодноразово мав проблеми із законом.

«Як з’ясувалося, напередодні наряд поліції доставив чоловіка – порушника комендантської години – до районного управління поліції для перевірки. За що останній вирішив помститися правоохоронцям та підпалити службовий автотранспорт, що знаходився на території адмінбудівлі», - вказують у поліції.

Правоохоронці встановили, що для справи чоловік придбав легкозаймисту суміш та інші елементи, необхідні для так званого «коктейлю Молотова», одягнув непримітний одяг та капюшон, щоб не привертати увагу оточуючих, а коли дочекався слушного моменту, підійшов до поліцейського управління, підпалив пляшку з речовиною, жбурнув її через паркан у бік припаркованих авто, та втік. На щастя, суміш не спалахнула, та ніхто не постраждав.

Слідчі вручили чоловіку підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 (Закінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця). За скоєне чоловіку загрожує від шести до п’ятнадцяти років позбавлення волі. 

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