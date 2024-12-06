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Вдарив і погрожував — на Київщині притягнули до відповідальності чоловіка за домашнє насильство

23:48, 6 грудня 2024
Чоловіку призначили штраф.
Вдарив і погрожував — на Київщині притягнули до відповідальності чоловіка за домашнє насильство
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Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винним мешканця міста Бориспіль у вчиненні домашнього насильства. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Чоловік, будучи особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із порушень, передбачених ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, вчинив домашнє насильство відносно своєї співмешканки,  а саме: виказував образи та погрози в її бік та вдарив рукою в обличчя, внаслідок чого потерпілій  завдана шкода психічному та фізичному здоров’ю.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що у справі зібрана достатня кількість достовірних, належних та допустимих доказів, які вказують на доведеність вини чоловіка. 

Постановою суду на правопорушника накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 грн.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» правопорушнику крім штрафу доведеться сплатити і судовий збір у розмірі 605,60 грн (справа № 359/9086/24). 

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