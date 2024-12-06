Практика судів
  1. В Україні

У 2025 році в українців зросте пенсія — стала відома дата

17:59, 6 грудня 2024
У Верховній Раді анонсували підвищення пенсій у березні наступного року.
У 2025 році в українців зросте пенсія — стала відома дата
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомила, що у 2025 році в Україні проіндексують пенсії, а всі соціальні виплати на наступний рік будуть збережені у повному обсязі. Це відбуватиметься в рамках реалізації Держбюджету на 2025 рік. Про це вона сказала у ефірі «Українського радіо».

За її словами, вже у березні передбачена і відповідна індексація пенсій, яка проводилася і в 2024 і в 2023-му, і в 2022 роках.

«Незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення, соціальні виплати і наші пенсіонери залишаються, і це абсолютно правильно, у фокусі уваги українського уряду. Тому всі соціальні виплати будуть збережені і пенсії проіндексовані. Це також дуже важливо», - зауважила Олена Шуляк.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 12000 про державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Державний бюджет на наступний рік є ключовим фінансовим документом країни, що визначає розподіл коштів на оборону, соціальні виплати, відновлення інфраструктури та інші стратегічні потреби України.

Також ми писали, що у держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік через Резерв+ – Рада схвалила законопроект

Але у разі неповідомлення про себе даних такі чоловіки повинні будуть приїхати до України, з’явитися до ТЦК і сплатити штраф

Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Cтроки для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ зможуть поновити після спливу 10 років

Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судових рішень у цивільних, адміністративних та господарських справах після закінчення 10 років з винятковими обставинами у зв'язку з рішенням ЄСПЛ.

Кабмін затвердив новий порядок зарплат для членів наглядових рад держпідприємств – вони будуть залежати від результатів фінансово-господарської діяльності

Для незалежних членів наглядової ради їх відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру їх винагороди.

Слідчий і прокурор можуть без санкції слідчого судді увійти до володіння особи для врятування потенційних речових доказів від прогнозованого знищення – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду ВС виснувала, що слідчий, дізнавач, прокурор до ухвали слідчого судді можуть увійти до житла чи іншого володіння особи, зокрема з метою врятування матеріальних об’єктів (майна), що потенційно можуть мати значення як речові докази, від прогнозованого знищення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області