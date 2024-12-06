У 2025 році в українців зросте пенсія — стала відома дата

У Верховній Раді анонсували підвищення пенсій у березні наступного року.

Фото: tsn.ua

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомила, що у 2025 році в Україні проіндексують пенсії, а всі соціальні виплати на наступний рік будуть збережені у повному обсязі. Це відбуватиметься в рамках реалізації Держбюджету на 2025 рік. Про це вона сказала у ефірі «Українського радіо».

За її словами, вже у березні передбачена і відповідна індексація пенсій, яка проводилася і в 2024 і в 2023-му, і в 2022 роках.

«Незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення, соціальні виплати і наші пенсіонери залишаються, і це абсолютно правильно, у фокусі уваги українського уряду. Тому всі соціальні виплати будуть збережені і пенсії проіндексовані. Це також дуже важливо», - зауважила Олена Шуляк.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 12000 про державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Державний бюджет на наступний рік є ключовим фінансовим документом країни, що визначає розподіл коштів на оборону, соціальні виплати, відновлення інфраструктури та інші стратегічні потреби України.

Також ми писали, що у держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи.

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