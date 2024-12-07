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В Житомирской области предприятие незаконно получило более 3,5 млн грн от ЕС на открытие сыроварни

07:00, 7 декабря 2024
Суд обязал вернуть государству 3,5 млн грн средств ЕС.
В Житомирской области предприятие незаконно получило более 3,5 млн грн от ЕС на открытие сыроварни
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В Житомирской области предприятие незаконно получило более 3,5 млн грн от ЕС на открытие сыроварни. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о публичных торгах по закупке Барановским горсоветом услуг по строительству мини-сырьевые за средства, выделенные Европейским Союзом.

По результатам конкурса, в котором участвовало только два участника, решением Барановского горсовета победителем признано частное общество.

Антимонопольным комитетом Украины установлено, что участники торгов – частный предприниматель и общество – совершили антиконкурентные согласованные действия, создавая по сути только видимость торгов и искажая их результаты в пользу победителя.

Победителем определено недобросовестное предприятие, которое, с целью получения права заключения договора, нарушило интересы государства и других участников рыночных отношений и противоправно получило 3,5 млн грн, выделенных Европейским Союзом.

Это послужило основанием для прокуратуры для обращения в суд, который обязал недобросовестного победителя вернуть неправомерно полученные средства в бюджет.

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прокуратура деньги ЕС Житомирская область

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