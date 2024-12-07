Почти 80% украинцев не могут сдать на удостоверение водителя с первого раза

Лишь 105 703 экзамена с более чем полмиллиона было сдано с первой попытки.

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За 11 месяцев этого года сервисные центры МВД провели 500 029 теоретических экзаменов по результатам подготовки в аккредитованных учебных заведениях.

Как отметили в Главном сервисном центре МВД, только 105 703 экзамена сдано с первой попытки. А средний процент успеваемости оценивается в 21,1%.

При сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД кандидату в водители необходимо ответить на 20 вопросов в течение 20 минут. На тестировании допускается только 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка возможна через 10 дней. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться.

После сдачи теоретического экзамена кандидат в водители может начать практическое обучение. Для этого необходимо выбрать любое аккредитованное учебное заведение. После успешной сдачи практического экзамена в автошколе, будущий водитель сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.

Отметим, что в Главном сервисном центре МВД сменят управленцев после расследования журналистов.

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