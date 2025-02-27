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Зеленский подписал закон, расширяющий возможности привлечения людей с инвалидностью на рынок труда

16:29, 27 февраля 2025
Документ расширяет возможности трудоустройства для людей с инвалидностью, включая органы государственной власти и местного самоуправления.
Зеленский подписал закон, расширяющий возможности привлечения людей с инвалидностью на рынок труда
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 5344-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд».

27 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4219-IX, который изменяет подходы к трудоустройству людей с инвалидностью, обеспечивая им равные возможности на рынке труда и систему поддержки. Документ имплементирует пункты «g» и «i» Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович отметила, что этот закон является важным шагом к созданию реальных возможностей для людей с инвалидностью на открытом рынке труда.

«Предприятия смогут внедрять полный цикл поддержки: от трудоустройства до создания благоприятных условий, учитывающих интересы всех сторон, а также сопровождения людей с инвалидностью на рабочем месте. Это приближает нас к европейским стандартам, открывает новые перспективы для интеграции людей с инвалидностью и способствует полной реализации их потенциала», — сказала она.

Среди основных нововведений:

расширение возможностей трудоустройства для людей с инвалидностью, включая органы государственной власти и местного самоуправления;

обеспечение предоставления социальных услуг сопровождения при трудоустройстве и на рабочем месте, а также услуг персонального ассистента или переводчика жестового языка;

введение целевого взноса, направляемого в фонд поддержки трудоустройства людей с инвалидностью, в качестве альтернативы административно-хозяйственным санкциям за невыполнение норматива трудоустройства этой категории.

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закон Владимир Зеленский

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