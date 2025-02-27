Зеленский подписал закон, расширяющий возможности привлечения людей с инвалидностью на рынок труда

Документ расширяет возможности трудоустройства для людей с инвалидностью, включая органы государственной власти и местного самоуправления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 5344-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд».

27 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4219-IX, который изменяет подходы к трудоустройству людей с инвалидностью, обеспечивая им равные возможности на рынке труда и систему поддержки. Документ имплементирует пункты «g» и «i» Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович отметила, что этот закон является важным шагом к созданию реальных возможностей для людей с инвалидностью на открытом рынке труда.

«Предприятия смогут внедрять полный цикл поддержки: от трудоустройства до создания благоприятных условий, учитывающих интересы всех сторон, а также сопровождения людей с инвалидностью на рабочем месте. Это приближает нас к европейским стандартам, открывает новые перспективы для интеграции людей с инвалидностью и способствует полной реализации их потенциала», — сказала она.

Среди основных нововведений:

расширение возможностей трудоустройства для людей с инвалидностью, включая органы государственной власти и местного самоуправления;

обеспечение предоставления социальных услуг сопровождения при трудоустройстве и на рабочем месте, а также услуг персонального ассистента или переводчика жестового языка;

введение целевого взноса, направляемого в фонд поддержки трудоустройства людей с инвалидностью, в качестве альтернативы административно-хозяйственным санкциям за невыполнение норматива трудоустройства этой категории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.