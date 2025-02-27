Зеленський підписав закон, який розширює можливості залучення людей з інвалідністю на ринок праці

Документ розширює можливості працевлаштування для людей з інвалідністю, які включають органи державної влади та місцевого самоврядування.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 5344-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю».

27 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4219-IX , що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю, забезпечуючи їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки. Документ імплементує пункти «g» та «i» Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що цей закон є важливим кроком до створення реальних можливостей для людей з інвалідністю на відкритому ринку праці.

«Підприємства зможуть впроваджувати повний цикл підтримки: від працевлаштування до створення сприятливих умов, що враховують інтереси усіх сторін, а також супроводу людей з інвалідністю на робочому місці. Це наближає нас до європейських стандартів, відкриває нові перспективи для інтеграції людей з інвалідністю та сприяє повній реалізації їхнього потенціалу», — сказала вона.

Серед основних нововведень:

розширення можливості працевлаштування для людей з інвалідністю, які включають органи державної влади та місцевого самоврядування;

забезпечення надання соціальних послуг супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, а також послуг персонального асистента чи перекладача жестової мови;

запровадження цільового внеску, що спрямовується до фонду на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю, як альтернативу адміністративно-господарським санкціям за невиконання нормативу працевлаштування цієї категорії.

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