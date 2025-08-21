Практика судов
В Раду внесли законопроект о уголовной ответственности за побег за границу во время военного положения

19:42, 21 августа 2025
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы.
Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект №13673 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины».

Документ направлен на урегулирование ответственности за незаконное пересечение границы с целью уклонения от мобилизации, а также на установление оснований освобождения от такой ответственности во время военного положения. Кроме того, законопроект приводит положения КУоАП в соответствие с решением Конституционного Суда от 12 октября 2022 года.

Среди ключевых изменений:

  • исключение статьи 204-3 КУоАП из-за ее частичной неконституционности и неэффективности;
  • передача полномочий по рассмотрению дел о незаконном пересечении границы (ст. 204-1 КУоАП) органам охраны государственной границы;
  • дополнение УК Украины квалифицирующим признаком о совершении правонарушения во время военного положения (ст. 332);
  • установление уголовной ответственности за:
  • незаконное пересечение границы в условиях военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска (ч. 4 ст. 332-2 УК);
  • препятствование обустройству или повреждение приграничной инфраструктуры (ст. 332-3 УК);
  • нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами установленного срока пребывания за пределами Украины (ст. 337-1 УК);
  • определение оснований для освобождения от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 332-2 и ст. 337-1 УК, а также специальное досудебное расследование по этим статьям;
  • обязанность военнообязанных соблюдать сроки пребывания за границей.

