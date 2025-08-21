У Раду внесли законопроект про кримінальну відповідальність за втечу за кордон під час воєнного стану

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про кримінальну відповідальності за незаконний перетин кордону.

Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроект 13673 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України».

Документ спрямований на врегулювання відповідальності за незаконний перетин кордону з метою ухилення від мобілізації, а також на встановлення підстав звільнення від такої відповідальності під час воєнного стану. Крім того, законопроект приводить положення КУпАП у відповідність до рішення Конституційного Суду від 12 жовтня 2022 року.

Серед ключових змін:

виключення статті 204-3 КУпАП через її часткову неконституційність та неефективність;

передача повноважень щодо розгляду справ про незаконний перетин кордону (ст. 204-1 КУпАП) органам охорони державного кордону;

доповнення КК України кваліфікуючою ознакою щодо вчинення правопорушення під час воєнного стану (ст. 332);

встановлення кримінальної відповідальності за:

• незаконний перетин кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску (ч. 4 ст. 332-2 КК);

• перешкоджання облаштуванню чи пошкодження прикордонної інфраструктури (ст. 332-3 КК);

• порушення призовниками, військовозобов’язаними або резервістами встановленого строку перебування за межами України (ст. 337-1 КК);

обов’язок військовозобов’язаних дотримуватися строків перебування за кордоном.

