Практика судів
  1. Законодавство

У Раду внесли законопроект про кримінальну відповідальність за втечу за кордон під час воєнного стану

19:42, 21 серпня 2025
Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про кримінальну відповідальності за незаконний перетин кордону.
У Раду внесли законопроект про кримінальну відповідальність за втечу за кордон під час воєнного стану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроект 13673 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України».

Документ спрямований на врегулювання відповідальності за незаконний перетин кордону з метою ухилення від мобілізації, а також на встановлення підстав звільнення від такої відповідальності під час воєнного стану. Крім того, законопроект приводить положення КУпАП у відповідність до рішення Конституційного Суду від 12 жовтня 2022 року.

Серед ключових змін:

  • виключення статті 204-3 КУпАП через її часткову неконституційність та неефективність;
  • передача повноважень щодо розгляду справ про незаконний перетин кордону (ст. 204-1 КУпАП) органам охорони державного кордону;
  • доповнення КК України кваліфікуючою ознакою щодо вчинення правопорушення під час воєнного стану (ст. 332);
  • встановлення кримінальної відповідальності за:
    • незаконний перетин кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску (ч. 4 ст. 332-2 КК);
    • перешкоджання облаштуванню чи пошкодження прикордонної інфраструктури (ст. 332-3 КК);
    • порушення призовниками, військовозобов’язаними або резервістами встановленого строку перебування за межами України (ст. 337-1 КК);
  • визначення підстав для звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 332-2 та ст. 337-1 КК, а також спеціальне досудове розслідування за цими статтями;
  • обов’язок військовозобов’язаних дотримуватися строків перебування за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Кабінет Міністрів України мобілізація перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва