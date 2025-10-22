Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства

Закон позволит направить подразделения Вооруженных Сил Украины в Турецкую Республику и Великобританию.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября подписал Закон № 4629-IX о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения:

в Турецкую Республику:

корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Иван Мазепа» (типа «Ada») в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

противоминный корабль «Черкассы» (типа «Sandown») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Чернигов» (типа «Sandown») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Мариуполь» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Мелитополь» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль «Геническ» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

Управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Как указано в пояснениях министра обороны Дениса Шмыгаля, в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления военнослужащих в составе подразделений на территории стран-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета Украины.

В то же время, позиция Турецкой Республики, которая основывается на положениях статей 19 и 20 Конвенции о режиме проливов (1936 года), не позволяет вернуть к местам постоянной дислокации подразделения ВСУ, указанные в пункте 1 проекта Указа.

Кроме того, необходимо учесть тот факт, что пересечение государственной границы Украины указанными подразделениями, размещенными на военных кораблях, полученных (построенных) на территории других государств, осуществлено заблаговременно.

Финансирование расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Турецкой Республики и Великобритании, в сумме 135 млн грн планируется осуществить в рамках ассигнований Минобороны Украины на 2025 год.

В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой Стороны на прохождение военных кораблей через Черноморские проливы Министерство обороны Украины (по представлению Командования Военно-Морских Сил ВСУ) информирует Президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.

