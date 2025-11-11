  1. Законодательство
Правительство хочет изменить процедуру обжалования решений контролирующих органов в налоговой сфере

10:54, 11 ноября 2025
Правительственный законопроект также включает внедрение процедуры административного обжалования действий и бездействия контролирующего органа в налоговой сфере.
Фото: rv.tax.gov.ua
В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона №14196 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре».

Инициатором законопроекта является премьер-министр Юлия Свириденко.

Цель проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» (далее — проект Закона) заключается в согласовании Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс) и Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с Законом Украины «Об административной процедуре» (далее — ЗАП).

В пояснительной записке указано, что с целью согласования законодательных актов Украины с положениями ЗАП в проекте Закона предлагается:

  • установить необходимость учета общих положений ЗАП при принятии, вступлении в силу, прекращении действия и обжаловании административных актов в налоговой сфере;
  • изменить терминологию, касающуюся прекращения действия административных актов в налоговой сфере: термины «аннулирование», «отзыв», «отмена» привести в соответствие с терминологией ЗАП;
  • внедрить процедуры административного обжалования действий и бездействия контролирующего органа в налоговой сфере;
  • изменить процедуру обжалования решений контролирующих органов в налоговой сфере для согласования с требованиями ЗАП;
  • установить необходимость учета принципов ЗАП при принятии, вступлении в силу, прекращении действия и обжаловании административных актов в сфере администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • определить порядок административного обжалования решений, действий и бездействия в сфере администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В проекте Закона терминология Кодекса приведена в соответствие с терминологией в сфере электронных коммуникаций Закона Украины «Об электронных коммуникациях».

Верховная Рада Украины

