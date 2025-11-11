  1. Законодавство
Уряд хоче змінити процедуру оскарження рішень контролюючих органів у податковій сфері

10:54, 11 листопада 2025
Урядовий законопроект також включає впровадження процедури адміністративного оскарження дій та бездіяльності контролюючого органу в податковій сфері.
Фото: rv.tax.gov.ua
У Верховній Раді зареєстрували проект Закону 14196 про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру».

Ініціаторкою законопроекту є прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» (далі – проєкт Закону) є узгодження Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із Законом України «Про адміністративну процедуру» (далі – ЗАП).

У пояснювальній записці сказано, що з метою узгодження законодавчих актів України з положеннями ЗАП у проекті Закону запропоновано:

  • встановити необхідність врахування загальних положень ЗАП під час прийняття, набрання чинності, припинення дії, оскарження адміністративних актів у податковій сфері;
  • змінити термінологію щодо припинення дії адміністративних актів у податковій сфері: терміни «анулювання», «відкликання», «скасування» узгодити із термінологією ЗАП;
  • впровадити процедури адміністративного оскарження дій та бездіяльності контролюючого органу в податковій сфері;
  • змінити процедуру оскарження рішень контролюючих органів у податковій сфері для узгодження з вимогами ЗАП;
  • встановити необхідність врахування принципів ЗАП під час прийняття, набрання чинності, припинення дії, оскарження адміністративних актів у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • визначити порядок адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У проекті Закону термінологію Кодексу упорядковано відповідно до термінології у сфері електронних комунікацій Закону України «Про електронні комунікації»

