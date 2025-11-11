Уряд хоче змінити процедуру оскарження рішень контролюючих органів у податковій сфері

Урядовий законопроект також включає впровадження процедури адміністративного оскарження дій та бездіяльності контролюючого органу в податковій сфері.

Фото: rv.tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували проект Закону 14196 про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру».

Ініціаторкою законопроекту є прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» (далі – проєкт Закону) є узгодження Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із Законом України «Про адміністративну процедуру» (далі – ЗАП).

У пояснювальній записці сказано, що з метою узгодження законодавчих актів України з положеннями ЗАП у проекті Закону запропоновано:

встановити необхідність врахування загальних положень ЗАП під час прийняття, набрання чинності, припинення дії, оскарження адміністративних актів у податковій сфері;

змінити термінологію щодо припинення дії адміністративних актів у податковій сфері: терміни «анулювання», «відкликання», «скасування» узгодити із термінологією ЗАП;

впровадити процедури адміністративного оскарження дій та бездіяльності контролюючого органу в податковій сфері;

змінити процедуру оскарження рішень контролюючих органів у податковій сфері для узгодження з вимогами ЗАП;

встановити необхідність врахування принципів ЗАП під час прийняття, набрання чинності, припинення дії, оскарження адміністративних актів у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

визначити порядок адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У проекті Закону термінологію Кодексу упорядковано відповідно до термінології у сфері електронних комунікацій Закону України «Про електронні комунікації»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.