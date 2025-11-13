Правительство планирует упростить правила трудоустройства иностранцев

Вместо двух отдельных документов — разрешения на трудоустройство и вида на жительство — будет единое разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать в Украине.

Кабинет Министров согласовал законопроект, который должен сделать процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев проще. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, вместо двух отдельных документов — разрешения на трудоустройство и вида на жительство — будет единое разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать в Украине.

Кроме того, планируется создать государственный онлайн-портал, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы смогут подавать заявления на разрешение дистанционно.

Теперь документ передадут на рассмотрение парламента.

