Уряд планує спростити правила працевлаштування іноземців
18:29, 13 листопада 2025
Замість двох окремих документів - дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання - буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні.
Фото: pershyj.com
Кабінет Міністрів погодив законопроект, який має зробити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців простішою. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, замість двох окремих документів - дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання - буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні.
Крім того, планують створити державний онлайн-портал, де українські роботодавці публікуватимуть вакансії, а іноземці зможуть подавати заяви на дозвіл дистанційно.
Тепер документ передадуть на розгляд парламенту.
