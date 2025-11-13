Уряд планує спростити правила працевлаштування іноземців

Замість двох окремих документів - дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання - буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні.

Кабінет Міністрів погодив законопроект, який має зробити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців простішою. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, замість двох окремих документів - дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання - буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні.

Крім того, планують створити державний онлайн-портал, де українські роботодавці публікуватимуть вакансії, а іноземці зможуть подавати заяви на дозвіл дистанційно.

Тепер документ передадуть на розгляд парламенту.

