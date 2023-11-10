10 ноября: какой сегодня праздник и главные события

10 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день молодежи.

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В пятницу, 10 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день молодежи. Особое событие в католическом календаре. В этот день церковь собирает молодежь со всего мира, чтобы вместе отпраздновать свою веру. Праздник был начат по инициативе папы Иоанна Павла II в 1985 году и он сразу стал мощным движением для культурного обогащения и обмена.

Также 10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие. Он подчеркивает важную роль науки в развитии общества и необходимость вовлечения общественности в обсуждение различных научных проблем. Был создан в 1999 году на Всемирной научной конференции в Будапеште, но его официальное подтверждение состоялось только в 2001 году.

А еще 10 ноября празднуют Международный день бухгалтерии. Это довольно давняя профессия, которая существует уже около 6 тысяч лет, а первые ее представители жили еще в Древнем Египте. К примеру, в Месопотамии около 5000 года до нашей эры уже существовали учетные системы для отслеживания храмовых ресурсов. Профессия значительно развилась в 1494 году, когда Лука Пачоли ввел систему двойной записи. Он используется и сегодня.

10 ноября Всемирный день кератоконуса. Это сложное невоспалительное заболевание органов зрения, при котором роговица глаза принимает форму конуса вместо сферической. Событие было создано по инициативе Национального фонда кератоконуса, образовательной программы Института глаза Гэвина Герберта и Калифорнийского университета.

Также 10 ноября Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком. Важное глобальное событие, посвященное осведомленности о недифференцированных раках. Нейроэндокринные опухоли представляют собой разнообразную группу редких видов рака, возникающих из нейроэндокринных клеток.

Какой сегодня церковный праздник

10 ноября в церковном календаре – день памяти святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Согласно церковным преданиям, Эраст был учеником апостола Павла и родился в богатой и знатной семье. До того, как уверовать во Христа, он занимал должность городского эконома в Коринфе. Обратил его в христианство именно Павел. Позже Эраст начал путешествовать со своим учителем, исповедуя слово Божие. Приехав в Иерусалим, Эраст оставил государственную службу и стал жить при городской церкви.

Календарь важных событий за 10 ноября:

1663 год — заключают Батуринские статьи;

1770 год — Вольтер заявляет, если бы бога не существовало, его нужно было бы изобрести;

1926 год — в Берлине открывают Украинский научный институт;

1928 год — в Киеве открывают дом-музей Тараса Шевченко;

1989 год — во Львове проходит учредительное собрание Общества "Надсяння", которое представляет украинцев депортированных с украинских этнических территорий, которые после Второй мировой войны передали Польше;

1993 год — группой сектантов "Белого братства", возглавляемого Мариной Цвигун (Мария Дэви Христос) и Юрием Кривоноговым (Иоанн Свами), был провозглашен "конец света" и захвачен киевский Софийский собор с целью массового самоуничтожения;

1993 год — в Украине запретили все военизированные негосударственные организации;

1994 год — Ирак признает независимость Кувейта;

2004 год — Центризбирком Украины объявляет окончательные результаты первого тура выборов Президента Украины: Виктор Ющенко набирает 11 125 395 голосов (39,87 %), Виктор Янукович — 10 969 579 голосов (39,32 %);

2004 год — выходит Firefox 1.0;

2009 год — запускают первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС;

2022 год — 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освобождает город Снигиревку от российских оккупантов.

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