россию впервые в истории не избрали в состав МКС — Владимир Зеленский

Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали россии в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ООН начала очищаться от губительного влияния рф. Впервые в истории организация не избрала россию в состав Международного суда ООН. Об этом Глава государства написал на своей странице в в соцсети Х (бывший Twitter).

«Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали россии в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать», – заявил он.

Также Зеленский приветствовал представителей Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки и США с победой в голосовании за Международный суд ООН как в СБ ООН, так и в ГА ООН.

Ранее сообщалось, что россию не вернули в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы.

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