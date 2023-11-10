росію вперше в історії не обрали до складу МКС — Володимир Зеленський

Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ООН почала очищатися від згубного впливу рф. Вперше в історії організація не обрала росію до складу Міжнародного суду ООН. Про це голова держави написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати», - заявив він.

Також Зеленський привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою в голосуванні за Міжнародний суд ООН як в РБ ООН, так і в ГА ООН.

Раніше ми писали, що росію не повернули до Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки.

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