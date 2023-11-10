У Вінниці сталася масштабна пожежа на складах, відео

Рятувальники з вечора гасять пожежу на складах.

У четвер, 9 листопада, у Вінниці сталася масштабна пожежа в складському приміщенні з будівельними матеріалами. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники зазначили, що площа пожежі сягала близько 1 тис. кв.м.

«Станом на ранок площа складає вже 100 кв.м. Роботи тривають. Постраждалих немає», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Київщині сталося пожежа у будинку для літніх людей.

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