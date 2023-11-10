В Виннице произошел масштабный пожар на складах, видео

Спасатели с вечера тушат пожар на складах.

В четверг, 9 ноября, в Виннице произошел масштабный пожар в складском помещении со строительными материалами. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отметили, что площадь пожара достигала около 1 тыс. кв.

«По состоянию на утро площадь составляет уже 100 кв. Работы продолжаются. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел пожар в доме престарелых.

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