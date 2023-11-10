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  1. Суспільство

10 листопада: яке сьогодні свято та головні події

09:01, 10 листопада 2023
10 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день молоді.
10 листопада: яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
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У п’ятницю, 10 листопада, в Україні і у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день молоді. Особлива подія в католицькому календарі. Цього дня церква збирає молодь з усього світу, щоб разом відсвяткувати свою віру. Свято було започатковане за ініціативи папи Івана Павла II 1985 року і воно відразу стало потужним рухом для культурного збагачення та обміну.

Також 10 листопада Всесвітній день науки за мир і розвиток. Він підкреслює важливу роль науки в розвитку суспільства та необхідність залучення громадськості до обговорення різних наукових проблем. Був створений 1999 року під час Всесвітньої наукової конференції в Будапешті, але його офіційне підтвердження відбулося лише 2001 року.

А ще 10 листопада святкують Міжнародний день бухгалтерії. Це досить давня професія, яка існує вже близько 6 тисяч років, а перші її представники жили ще в Стародавньому Єгипті. Наприклад, в Месопотамії близько 5000 року до нашої ери вже існували облікові системи для відстеження храмових ресурсів. Професія значно розвинулася 1494 року, коли Лука Пачолі запровадив систему подвійного запису. Вона використовується і сьогодні.

10 листопада Всесвітній день кератоконуса. Це складне незапальне захворювання органів зору, за якого рогівка ока набуває форми конуса замість сферичної. Подія була створена за ініціативи Національного фонду кератоконуса, освітньої програми Інституту ока Гевіна Герберта та Каліфорнійського університету.

Також 10 листопада Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком. Це важлива глобальна подія, яка присвячена обізнаності про недиференційовані раки. Нейроендокринні пухлини є різноманітною групою рідкісних видів раку, які виникають із нейроендокринних клітин.

Яке сьогодні церковне свято

10 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Згідно з церковними переказами Ераст був учнем апостола Павла і народився в багатій та знатній родині. До того, як увірувати в Христа, він обіймав посаду міського економа в Коринті. Навернув його на християнство саме Павло. Пізніше Ераст почав подорожувати зі своїм учителем, сповідуючи Боже слово. Приїхавши до Єрусалиму, Ераст залишив державну службу і почав жити при міській церкві.

Календар важливих подій за 10 листопада:

1663 рік — укладають Батуринські статті;

1770 рік — Вольтер заявляє, якби бога не існувало б, його потрібно було б винайти;

1926 рік — у Берліні відкривають Український науковий інститут;

1928 рік — у Києві відкривають будинок-музей Тараса Шевченка;

1989 рік — у Львові відбуваються установчі збори Товариства "Надсяння", яке репрезентує українців депортованих з українських етнічних територій, котрі після Другої світової війни передали Польщі;

1993 рік — групою сектантів "Білого братства", очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос) та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено "кінець світу" та захоплено київський Софійський собор із метою масового самознищення;

1993 рік — в Україні заборонили всі воєнізовані недержавні організації;

1994 рік — Ірак визнає незалежність Кувейту;

2004 рік — Центрвиборчком України оголошує остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набирає 11 125 395 голосів (39,87%), Віктор Янукович — 10 969 579 голосів (39,32%);

2004 рік — виходить Firefox 1.0;

2009 рік — запускають перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС;

2022 рік — 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільняє місто Снігурівку від російських окупантів.

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