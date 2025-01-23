23 января – какой сегодня праздник и главные события

23 января отмечают День ручного письма.

Фото: vseosvita

Сегодня, 23 января, отмечают несколько важных дат. Это День ручного письма, Всемирный день пирога и День здорового веса женщин. В то же время Православная церковь чтит память святых священномученика Климента и мученика Агафангела.

В этот день в истории также произошло несколько значимых событий:

1912 - В Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашение о контроле наркотических веществ.

1945 - Началась операция по эвакуации гражданского населения из Восточной Пруссии, которая стала крупнейшей эвакуацией морем в истории.

1950 - Израильский Кнессет провозгласил западную часть Иерусалима столицей государства, несмотря на решение ООН.

1960 - Швейцарец Жак Пикар и американец Дон Уолш достигли рекордной глубины 10 916 м, погрузившись в Марианскую впадину на батискафе «Триест».

1964 - Первая трансплантация сердца шимпанзе человеку в Медицинском центре университета штата Миссисипи.

1973 - Извержение вулкана Эльдфетль на острове Геймаей, Исландия.

1992 - Киев стал местом проведения I Конгресса украинцев бывшего Советского Союза, а Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом.

2002 - Руслан Пономарев из Краматорска стал самым молодым чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ.

2005 - Состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

2015 - Завершение боев за Донецкий аэропорт, продолжавшихся с сентября 2014 года до 23 января 2015 года, с выходом украинских военных и закреплением на окраинах города.

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