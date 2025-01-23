23 січня – яке сьогодні свято та головні події

23 січня відзначають День ручного письма.

Фото: vseosvita

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Сьогодні, 23 січня, відзначають кілька важливих дат. Це День ручного письма, Всесвітній день пирога та День здорової ваги жінок. Водночас Православна церква вшановує пам'ять святих священномученика Климента та мученика Агатангела.

Цього дня в історії також сталося кілька значущих подій:

1912 - У Гаазі підписано Міжнародну опіумну конвенцію, першу міжнародну угоду про контроль наркотичних речовин.

1945 - Почалася операція з евакуації цивільного населення зі Східної Пруссії, яка стала найбільшою евакуацією морем в історії.

1950 - Ізраїльський Кнесет проголосив західну частину Єрусалима столицею держави, незважаючи на рішення ООН.

1960 - Швейцарець Жак Пікар і американець Дон Волш досягли рекордної глибини 10 916 м, занурившись у Маріанську западину на батискафі "Трієст".

1964 - Перша трансплантація серця шимпанзе людині в Медичному центрі університету штату Міссісіпі.

1973 - Виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.

1992 - Київ став місцем проведення I Конгресу українців колишнього Радянського Союзу, а Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.

2002 - Руслан Пономарьов із Краматорська став наймолодшим чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.

2005 - Відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.

2015 - Завершення боїв за Донецький аеропорт, що тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, з виходом українських військових та закріпленням на околицях міста.

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