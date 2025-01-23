23 січня – яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні, 23 січня, відзначають кілька важливих дат. Це День ручного письма, Всесвітній день пирога та День здорової ваги жінок. Водночас Православна церква вшановує пам'ять святих священномученика Климента та мученика Агатангела.
Цього дня в історії також сталося кілька значущих подій:
1912 - У Гаазі підписано Міжнародну опіумну конвенцію, першу міжнародну угоду про контроль наркотичних речовин.
1945 - Почалася операція з евакуації цивільного населення зі Східної Пруссії, яка стала найбільшою евакуацією морем в історії.
1950 - Ізраїльський Кнесет проголосив західну частину Єрусалима столицею держави, незважаючи на рішення ООН.
1960 - Швейцарець Жак Пікар і американець Дон Волш досягли рекордної глибини 10 916 м, занурившись у Маріанську западину на батискафі "Трієст".
1964 - Перша трансплантація серця шимпанзе людині в Медичному центрі університету штату Міссісіпі.
1973 - Виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
1992 - Київ став місцем проведення I Конгресу українців колишнього Радянського Союзу, а Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.
2002 - Руслан Пономарьов із Краматорська став наймолодшим чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
2005 - Відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.
2015 - Завершення боїв за Донецький аеропорт, що тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, з виходом українських військових та закріпленням на околицях міста.
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