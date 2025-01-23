В Карпатах на камеры попал медведь, который, похоже, пытался слепить снеговика, видео

Медведь нашел тюк сена, который начал перекатывать с места на место, и даже попытался вылезти на него.

В Карпатах на камеры попал бурый медведь, который решил поразвлечься. Он нашел тюк сена, который начал перекатывать с места на место, и даже попытался вылезти на него. Похоже, косолапый пытался слепить снеговика. Видео распространило госпредприятие «Леса Украины».

Как известно, из-за теплой зимы в горах Буковины медведи отказались от зимней спячки. Они бродят охотничьими угодьями в поисках пищи. Но эти хищники не только ищут пищу, но и находят время для развлечений.

Несмотря на темное время суток и снеговую погоду, медведь посетил локацию, где егеря выкладывают пищу для оленей и косуль. Там он нашел тюк сена, который начал перекатываться с места на место, и даже попытался вылезти на него.

«В лесу медведям хватает природных кормов, поэтому приближаться к населенным пунктам они не будут. Они бродят по своим привычным маршрутам и не представляют угрозы для людей. Более того, при малейшем подозрении на опасность сразу убегают», — рассказал ведущий охотовед филиала «Подольский лесной офис» Руслан Рудый.

В ведомстве добавили, что в прошлом году в охотничьих угодьях Буковины насчитали 35 бурых медведей.

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