Практика судов
  1. Общество

В Карпатах на камеры попал медведь, который, похоже, пытался слепить снеговика, видео

23:12, 23 января 2025
Медведь нашел тюк сена, который начал перекатывать с места на место, и даже попытался вылезти на него.
В Карпатах на камеры попал медведь, который, похоже, пытался слепить снеговика, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Карпатах на камеры попал бурый медведь, который решил поразвлечься. Он нашел тюк сена, который начал перекатывать с места на место, и даже попытался вылезти на него. Похоже, косолапый пытался слепить снеговика. Видео распространило госпредприятие «Леса Украины».

Как известно, из-за теплой зимы в горах Буковины медведи отказались от зимней спячки. Они бродят охотничьими угодьями в поисках пищи. Но эти хищники не только ищут пищу, но и находят время для развлечений.

Несмотря на темное время суток и снеговую погоду, медведь посетил локацию, где егеря выкладывают пищу для оленей и косуль. Там он нашел тюк сена, который начал перекатываться с места на место, и даже попытался вылезти на него.

«В лесу медведям хватает природных кормов, поэтому приближаться к населенным пунктам они не будут. Они бродят по своим привычным маршрутам и не представляют угрозы для людей. Более того, при малейшем подозрении на опасность сразу убегают», — рассказал ведущий охотовед филиала «Подольский лесной офис» Руслан Рудый.

В ведомстве добавили, что в прошлом году в охотничьих угодьях Буковины насчитали 35 бурых медведей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»

Примечательно также, что до публикации этой информации со стороны Романа Грищука ни Минобороны, ни МОН не удосужились хотя бы как-то разъяснить достаточно объемные изменения, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.

Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук считает, что изменениями в постановление Кабмин ввел риск мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, но министр Оксен Лисовой пообещал, что этого не произойдет.

Руководитель Европола требует дать правоохранителям возможность читать зашифрованные сообщения в WhatsApp, Signal и других мессенджерах

По мнению руководительницы Европола Кэтрин де Болле, шифрование в мессенджерах «подрывает демократию».

Кабмин поручил с 24 января обеспечить ежедневную подачу воинскими частями отчетов о выполнении боевых задач через портал Армия+

Минобороны вместе с МВД приказано с 24 января обеспечить координацию мер по ежедневному предоставлению воинскими частями, подразделениями ВСУ, правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генштаб отчетов о выполнении боевых задач с использованием средств портала Армия+.

Объявлен новый конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС

Документы можно подать с 1 по 30 апреля, но судьи ВАКС, уже принимавшие участие в конкурсе, стать судьями Апелляционной палаты не смогут.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді