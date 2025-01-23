Международный аэропорт Рима Фьюмичино открыл крупнейшую солнечную станцию в Европе

Римский аэропорт Фьюмичино запускает экологический проект с 55 тысячами солнечных панелей.

Фото из открытых источников

Международный аэропорт Рима Фьюмичино презентовал новую солнечную электростанцию, которая стала крупнейшей фотоэлектрической системой в Европе. Ферма из 55 тысяч панелей расположена вдоль восточной стороны взлетно-посадочной полосы №3. Она позволит уменьшить выбросы углерода на более 11 тысяч тонн ежегодно, сообщает Euronews.

Станция была открыта при участии министра энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратины, который подчеркнул, что этот проект является шагом к достижению углеродной нейтральности и демонстрирует возможности декарбонизации без жертв. По его словам, подобные инициативы могут быть реализованы на других непригодных для сельского хозяйства землях, таких как заброшенные карьеры или территории между автомагистралями и железнодорожными путями.

Генеральный директор аэропорта Марко Транконе отметил, что использование возобновляемых источников энергии и электромобилей для передвижения по аэропорту - это лишь первый этап в достижении нулевых выбросов в течение следующих 4-5 лет.

Фьюмичино, ежегодно обслуживающий почти 50 миллионов пассажиров, уже седьмой год подряд признается лучшим аэропортом Европы. Этот проект, по мнению властей, может стать примером для других аэропортов и стран, способствуя развитию «зеленой экономики».

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