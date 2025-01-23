В Киеве задержали мужчину, который пытался убить работника ГБР

28-летнего киевлянина задержали после покушения на следователя ГБР.

Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве 28-летнего мужчину задержали после того, как он совершил покушение на работника Государственного бюро расследований, сообщили в Национальной полиции.

Инцидент произошел во время проведения следственных действий по месту жительства подозреваемого, который ранее был обвинен в совершении преступления. Во время общения с правоохранителями, злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения.

Правоохранитель был госпитализирован в больницу, а нападавший скрылся с места происшествия. Уже через несколько часов сотрудники полиции, с помощью спецназа КОРД, задержали злоумышленника.

Следователи Киевской полиции открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Фото: Национальная полиция Украины

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