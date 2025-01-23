У Києві затримали чоловіка, який намагався вбити працівника ДБР

28-річного киянина затримали після замаху на слідчого ДБР.

Фото: Національна поліція України

У Києві 28-річного чоловіка затримали після того, як він скоїв замах на працівника Державного бюро розслідувань, повідомили у Національній поліції.

Інцидент стався під час проведення слідчих дій за місцем проживання підозрюваного, який раніше був обвинувачений у вчиненні злочину. Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень.

Правоохоронець був госпіталізований до лікарні, а нападник втік з місця події. Вже за кілька годин працівники поліції, за допомогою спецпризначенців КОРД, затримали зловмисника.

Слідчі Київської поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – замах на вбивство працівника правоохоронного органу. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Фото: Національна поліція України

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