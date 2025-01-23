Міжнародний аеропорт Риму Ф'юмічіно відкрив найбільшу сонячну станцію в Європі

Римський аеропорт Ф'юмічіно запускає екологічний проєкт з 55 тисячами сонячних панелей.

Фото з відкритих джерел

Міжнародний аеропорт Риму Ф'юмічіно презентував нову сонячну електростанцію, яка стала найбільшою фотоелектричною системою в Європі. Ферма з 55 тисяч панелей розташована вздовж східної сторони злітно-посадкової смуги №3. Вона дозволить зменшити викиди вуглецю на понад 11 тисяч тонн щорічно, повідомляє Euronews.

Станція була відкрита за участю міністра енергетики Італії Джільберто Пікетто-Фратіна, який підкреслив, що цей проєкт є кроком до досягнення вуглецевої нейтральності та демонструє можливості декарбонізації без жертв. За його словами, подібні ініціативи можуть бути реалізовані на інших непридатних для сільського господарства землях, таких як занедбані кар'єри або території між автомагістралями та залізничними коліями.

Генеральний директор аеропорту Марко Транконе зазначив, що використання відновлюваних джерел енергії та електромобілів для пересування по аеропорту — це лише перший етап у досягненні нульових викидів протягом наступних 4-5 років.

Ф'юмічіно, що щорічно обслуговує майже 50 мільйонів пасажирів, вже сьомий рік поспіль визнається найкращим аеропортом Європи. Цей проєкт, на думку влади, може стати прикладом для інших аеропортів і країн, сприяючи розвитку «зеленої економіки».

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