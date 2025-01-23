В Польше могут прекратить выплаты украинским беженцам по программе «800+» — премьер Туск поддержал инициативу

Помощь могут отменить для украинцев, которые не работают и не платят налоги в Польше.

Украинских беженцев, которые живут в Польше, но не работают и не платят налоги, могут лишить помощи от государства по программе "800+". Премьер Польши Дональд Туск поддержал такие ограничения.

Правительство Польши рассмотрит соответствующее предложение. Речь идет о выплате в размере 800 злотых ежемесячно.

"Предложение Рафала Тшасковского выплачивать 800+ только тем мигрантам, в том числе реально живущим, работающим и уплачивающим налоги в нашей стране украинцам, срочно рассмотрит правительство. Я за это", — отметил Туск в соцсети Х .

Программа "800+" предусматривает выплаты на каждого ребенка до 18 лет и их родителей.

Ранее мэр Варшавы Тшасковский предложил, чтобы польская программа помощи на детей, известная как "800 плюс", касалась только украинцев, имеющих работу в Польше.

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