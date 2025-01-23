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У Польщі можуть припинити виплати українським біженцям за програмою «800+» — прем’єр Туск підтримав ініціативу

21:53, 23 січня 2025
Допомогу можуть скасувати для українців, які не працюють та не сплачують податки у Польщі.
У Польщі можуть припинити виплати українським біженцям за програмою «800+» — прем’єр Туск підтримав ініціативу
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Українських біженців, які мешкають у Польщі, але не працюють і не сплачують податки, можуть позбавити допомоги від держави за програмою "800+". Прем'єр Польщі Дональд Туск підтримав такі обмеження. 

Уряд Польщі розгляне відповідну пропозицію. Мова йде про виплату у розмірі 800 злотих щомісяця. 

"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати 800+ лише тим мігрантам, у тому числі українцям, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", — зазначив Туск у соцмережі Х.

Програма "800+" передбачає виплати на кожну дитину до 18 років та їхніх батьків.

Раніше мер Варшави Тшасковський запропонував, щоб польська програма допомоги на дітей, відома як "800 плюс", стосувалась тільки тих українців, які мають роботу в Польщі.

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Польща Україна біженець

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