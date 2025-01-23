У Карпатах на камери потрапив ведмідь, який, схоже, намагався зліпити сніговика, відео

Ведмідь знайшов тюк сіна, який почав перекочувати з місця на місце, та навіть спробував вилізти на нього.

У Карпатах на камери потрапив бурий ведмідь, який, вирішив порозважатися. Він знайшов тюк сіна, який почав перекочувати з місця на місце, та навіть спробував вилізти на нього. Схоже, клишоногий намагався зліпити сніговика. Відео поширило держпідприємство «Ліси України».

Як відомо, через теплу зиму в горах Буковини ведмеді відмовилися від зимової сплячки. Вони блукають мисливськими угіддями в пошуках їжі. Але ці великі хижаки не лише шукають їжу, а й знаходять час для розваг.

Попри темну пору доби та снігову погоду, ведмідь завітав на локацію, де єгері викладають їжу для оленів і козуль. Там він знайшов тюк сіна, який почав перекочувати з місця на місце, та навіть спробував вилізти на нього.

«У лісі ведмедям вистачає природних кормів, тому наближатися до населених пунктів вони не будуть. Вони блукають своїми звичними маршрутами й не становлять загрози для людей. Ба більше, при найменшій підозрі на небезпеку одразу тікають», — розповів провідний мисливствознавець філії «Подільський лісовий офіс» Руслан Рудий.

У відомстві додали, що минулого року у мисливських угіддях Буковини нарахували 35 бурих ведмедів.

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