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Як уникнути травмувань під час вибухової хвилі – міфи і поради

22:36, 23 січня 2025
МВС роз'яснило, як діяти під час вибуху.
Як уникнути травмувань під час вибухової хвилі – міфи і поради
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Міністерство внутрішніх справ України продовжує інформувати громадян про небезпеки, які можуть виникнути під час війни. Однією з поширених ілюзій є віра в те, що від вибухової хвилі можна втекти.

Міф: вибухову хвилю можна випередити

У багатьох фільмах герої встигають втекти або від’їхати від вибуху на автомобілі, залишаючись неушкодженими. Однак у реальному житті це неможливо.

Чому це неправда?

Вибухова хвиля рухається зі швидкістю до 350 м/с, що значно перевищує швидкість людини або автомобіля. Навіть найшвидші транспортні засоби не здатні випередити її.

Реальні ризики

Спроба втекти може лише посилити небезпеку. Людина ризикує опинитися ближче до епіцентру або стати жертвою уламків, які вибух розкидає в усі напрямки.

Як діяти правильно?

Шукай укриття. Сховайся за міцними об’єктами, які можуть захистити від вибухової хвилі та уламків.

Лягай на землю. Якщо немає укриття, лягай, прикривши голову руками. Це мінімізує ризик травм.

Залишайся якомога далі. Віддаляйся від місць, де може статися вибух, але без паніки.

Рекомендація

Вибухова хвиля розповсюджується так швидко, що змагатися з нею марно. Найкраща тактика — залишатися спокійним, дотримуватися правил безпеки та шукати захист.

Будьте обачними й зберігайте спокій у критичних ситуаціях!

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