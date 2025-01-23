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Как избежать травм во время взрывной волны – мифы и советы

22:36, 23 января 2025
МВД разъяснило, как действовать во время взрыва.
Как избежать травм во время взрывной волны – мифы и советы
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Министерство внутренних дел Украины продолжает информировать граждан об опасностях, которые могут возникнуть во время войны. Одной из распространенных иллюзий является вера в то, что от взрывной волны можно убежать.

Миф: взрывную волну можно опередить

Во многих фильмах герои успевают убежать или отъехать от взрыва на автомобиле, оставаясь невредимыми. Однако в реальной жизни это невозможно.

Почему это неправда?

Взрывная волна движется со скоростью до 350 м/с, что значительно превышает скорость человека или автомобиля. Даже самые быстрые транспортные средства не способны опередить ее.

Реальные риски

Попытка убежать может лишь усилить опасность. Человек рискует оказаться ближе к эпицентру или стать жертвой обломков, которые взрыв разбросает во все стороны.

Как действовать правильно?

Ищи укрытие. Спрячься за прочными объектами, которые могут защитить от взрывной волны и обломков.

Ложись на землю. Если нет укрытия, ложись, прикрыв голову руками. Это минимизирует риск травм.

Оставайся как можно дальше. Отдаляйся от мест, где может произойти взрыв, но без паники.

Рекомендация

Взрывная волна распространяется так быстро, что соревноваться с ней бесполезно. Лучшая тактика - оставаться спокойным, соблюдать правила безопасности и искать защиту.

Будьте осмотрительны и сохраняйте спокойствие в критических ситуациях!

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МВД война

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