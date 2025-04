Усик — Дюбуа: объявлена официальная дата второго боя

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа вновь встретятся на ринге 19 июля, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry.

Поединок состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В бою будут разыграны все ключевые чемпионские пояса в супертяжелом весе: украинец владеет титулами WBA, WBO и WBC, тогда как пояс IBF в настоящее время принадлежит британскому боксеру.

Напомним, что их первая встреча состоялась 26 августа 2023 года во Вроцлаве, где Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

It’s on the line at Wembley @DynamiteDubois looks to become the first British Undisputed Heavyweight Champion this century in a collosal rematch with @usykaa



Watch worldwide on DAZN



Pre-register for tickets here https://t.co/HetTfzMIJe#UsykDubois2 |… pic.twitter.com/CfFFetn2W6