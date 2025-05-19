Переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту — что нужно знать

Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения возраста, установленного ст. 26 Закона Украины № 1058-IV, имеет право перейти на пенсию по возрасту.

Фото: sobitie.com.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос перехода с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV, лицам, имеющим право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет), назначается один из этих видов пенсии по их выбору.

Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения возраста, определенного статьей 26 Закона Украины № 1058-IV, имеет право перейти на пенсию по возрасту.

Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, в период работы на должности, дающей право на такую пенсию, выплата пенсии не производится. Право на одновременное получение пенсии и заработной платы у них возникает только в случае назначения пенсии по возрасту после достижения пенсионного возраста.

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется с дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, находящихся на момент перевода в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет осуществляться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится — изменится только ее вид.

Заявление о перерасчете пенсии и необходимые документы можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания, регистрации или пребывания.

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