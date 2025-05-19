Практика судов
  1. Общество

Переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту — что нужно знать

16:12, 19 мая 2025
Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения возраста, установленного ст. 26 Закона Украины № 1058-IV, имеет право перейти на пенсию по возрасту.
Переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту — что нужно знать
Фото: sobitie.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос перехода с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV, лицам, имеющим право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет), назначается один из этих видов пенсии по их выбору.

Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения возраста, определенного статьей 26 Закона Украины № 1058-IV, имеет право перейти на пенсию по возрасту.

Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, в период работы на должности, дающей право на такую пенсию, выплата пенсии не производится. Право на одновременное получение пенсии и заработной платы у них возникает только в случае назначения пенсии по возрасту после достижения пенсионного возраста.

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется с дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, находящихся на момент перевода в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет осуществляться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится — изменится только ее вид.

Заявление о перерасчете пенсии и необходимые документы можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания, регистрации или пребывания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционную жалобу Владимира Луганского Апелляционная палата ВАКС рассмотрит 21 мая или уже в июле

А ВККС 11 июня рассмотрит заключение комиссии с участием членов ВККС и общественности, которое может иметь последствия для Владимира Луганского.

Ограниченно годные, которые обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке, будут направлены на ВЛК до решения комиссии

Военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

Верховный Суд отменил решение апелляционного суда из-за немотивированности выводов относительно принадлежности объекта к культурному наследию

Иск прокурора был мотивирован тем, что ответчик, приобретя в собственность этот объект, не предпринял действий для заключения охранного договора, чем нарушил требования законодательства.

В Украине будет создано 9 статистических макрорегионов – Виталий Безгин

Однако это не отменяет работу Министерства развития общин и экспертов относительно безопасностных макрорегионов как основы государственной региональной политики.

Суд апелляционной инстанции обязан проанализировать и сопоставить с имеющимися в деле материалами все доводы, приведенные в апелляционной жалобе, и дать на каждый исчерпывающий ответ – Верховный Суд

Верховный Суд напомнил, что исключается уголовная ответственность лица, которое нарушило правила дорожного движения вынужденно, из-за создания аварийной ситуации другим лицом, которое было участником дорожного движения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді