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Перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком — що треба знати

16:12, 19 травня 2025
Пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, після досягнення ним віку, встановленого ст. 26 Закону України № 1058-IV, має право перейти на пенсію за віком.
Перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком — що треба знати
Фото: sobitie.com.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання переходу з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV особам, які мають право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років), призначається один з цих видів пенсії за їх вибором.

Пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, після досягнення ним віку, встановленого ст. 26 Закону України № 1058-IV, має право перейти на пенсію за віком.

Особам, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає право на цю пенсію, пенсія не виплачується. Право на одержання одночасно і пенсії, і заробітної плати у них виникає лише у разі, якщо після досягнення пенсійного віку їм буде призначено пенсію за віком.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться — зміниться лише її вид.

Заяву про перерахунок пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

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