Посли країн ЄС погодили створення фонду кредитування озброєнь у розмірі 150 млрд євро — що відомо

Фонд надаватиме кредити країнам-членам ЄС, а також Україні, для реалізації проєктів, які зміцнюють їхню оборону та підтримують європейську збройну промисловість.

Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch

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Посли країн-членів Євросоюзу погодили створення кредитного фонду в розмірі 150 мільярдів євро, спрямованого на зміцнення оборони європейського континенту, відомого як SAFE (Security Action for Europe). Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, хоча деякі технічні зауваження до документа ще залишаються, загальне політичне рішення вже узгоджене. Останню версію регламенту розіслали лише вночі 19 травня, тож формально її ще мають затвердити всі 27 країн ЄС.

Остаточне рішення планують ухвалити 21 травня без додаткового обговорення.

«Ми сподіваємося, що це допоможе розблокувати спільний потенціал закупівель країн-членів ЄС. Це буде добре для стратегічної автономії Європи і для економіки, водночас надаючи більше гарантій Україні та нашим трансатлантичним союзникам», — зазначив європейський дипломат.

Як зазначає Reuters: план, запропонований Європейською комісією у березні, буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень і надаватиме кредити країнам-членам ЄС, а також деяким іншим країнам, зокрема Україні, для реалізації проєктів, які зміцнюють їхню оборону та підтримують європейську збройну промисловість.

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