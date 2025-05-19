Послы стран ЕС согласовали создание фонда кредитования вооружений в размере 150 млрд евро — что известно

Фонд будет предоставлять кредиты странам-членам ЕС, а также Украине для реализации проектов, которые укрепляют их оборону и поддерживают европейскую вооруженную промышленность.

Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали создание кредитного фонда в размере 150 миллиардов евро, направленного на укрепление обороны европейского континента. Фонд будет носить назву SAFE (Security Action for Europe). Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники.

По словам собеседника, несмотря на то, что к документу всё ещё остаются некоторые технические замечания, общее политическое решение уже согласовано. Последнюю версию регламента разослали лишь ночью 19 мая, поэтому формально её ещё должны утвердить все 27 стран ЕС.

Окончательное решение планируется принять 21 мая без дополнительного обсуждения.

«Мы надеемся, что это поможет разблокировать общий потенциал закупок стран ЕС. Это будет полезно для стратегической автономии Европы и для экономики, одновременно усилив гарантии для Украины и наших трансатлантических союзников», — отметил европейский дипломат.

Как отмечает Reuters, план, предложенный Европейской комиссией в марте, будет финансироваться за счет общих заимствований и будет предоставлять кредиты странам-членам ЕС, а также некоторым другим странам, в частности Украине, для реализации проектов, укрепляющих их оборону и поддерживающих европейскую вооруженную промышленность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.