Pop Mart запускает мини-версию Labubu: игрушку можно будет крепить к смартфонам

Китайский производитель коллекционных игрушек Pop Mart ожидает, что его годовой доход превысит $4 млрд, и анонсировал запуск новой мини-версии популярного персонажа Labubu. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор и основатель компании Ван Нин сообщил, что Pop Mart уверенно движется к поставленной цели – 20 млрд юаней ($2,78 млрд) выручки в 2025 году. В то же время он подчеркнул, что достичь 30 млрд юаней ($4,18 млрд) уже в этом году будет «довольно легко».

В первом полугодии 2024 года компания зафиксировала рекордные финансовые показатели: чистая прибыль выросла почти на 400% благодаря стремительному росту спроса, особенно на зарубежных рынках с высокой маржинальностью.

Акции Pop Mart стали наиболее активно торгуемыми на Гонконгской бирже и подорожали более чем на 12,5%, достигнув самого высокого уровня с момента листинга в декабре 2020 года.

Глобальная экспансия

Руководство компании сообщило, что рассматривает возможности выхода на новые рынки – в страны Ближнего Востока, Центральной Европы и Латинской Америки.

По словам Ван Нина, продажи в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе уже в 2024 году сравняются с китайским рынком. В США, где Pop Mart имеет около 40 магазинов, планируется быстрое расширение – еще 10 торговых точек откроют до конца года.

Хит-продукт – Labubu

Самая популярная игрушка Pop Mart – Labubu, персонаж серии The Monsters, созданный художником Kasing Lung. Она уже стала любимицей Рианны и Дэвида Бекхэма, а ее партии раскупают по всему миру.

Компания анонсировала запуск мини-версии Labubu, которую можно прикреплять к смартфонам. Ранее игрушка приобрела популярность как аксессуар к сумкам.

В первом полугодии 2024 года серия The Monsters принесла Pop Mart 4,81 млрд юаней ($669,9 млн) и составила почти 35% от общего дохода. Другие серии, включая Molly и Crybaby, также заработали более 1 млрд юаней каждая.

Инвесторы и перспективы

Несмотря на стремительный рост, некоторые аналитики считают акции Pop Mart переоцененными. Morningstar отмечает, что инвесторы могут недооценивать риски бизнеса в долгосрочной перспективе.

С начала года стоимость акций выросла более чем на 230%, а рыночная капитализация компании превысила $50 млрд – больше, чем у таких гигантов индустрии, как производитель Barbie Mattel и владелец Hello Kitty Sanrio.

Следующая амбиция Pop Mart – создать «свою Disney-империю»: компания рассматривает запуск анимационных фильмов и парков развлечений с собственными персонажами.

