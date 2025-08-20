Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Pop Mart запускає міні-версію Labubu: іграшку можна буде кріпити до смартфонів

18:30, 20 серпня 2025
Pop Mart заявив про намір створити «свою Disney-імперію» — від анімаційних фільмів до парків розваг із персонажами на кшталт Labubu.
Pop Mart запускає міні-версію Labubu: іграшку можна буде кріпити до смартфонів
Фото: businessoffashion.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китайський виробник колекційних іграшок Pop Mart очікує, що його річний дохід перевищить $4 млрд, і анонсував запуск нової міні-версії популярного персонажа Labubu. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор та засновник компанії Ван Нін повідомив, що Pop Mart впевнено рухається до поставленої мети – 20 млрд юанів ($2,78 млрд) виручки у 2025 році. Водночас він наголосив, що досягти 30 млрд юанів ($4,18 млрд) уже цього року буде «доволі легко».

У першому півріччі 2024 року компанія зафіксувала рекордні фінансові показники: чистий прибуток зріс майже на 400% завдяки стрімкому зростанню попиту, особливо на закордонних ринках із високою маржинальністю.

Акції Pop Mart стали найбільш активно торгованими на Гонконзькій біржі й подорожчали більш ніж на 12,5%, досягнувши найвищого рівня з моменту лістингу у грудні 2020 року.

Глобальна експансія

Керівництво компанії повідомило, що розглядає можливості виходу на нові ринки – у країни Близького Сходу, Центральної Європи та Латинської Америки.

За словами Ван Ніна, продажі у Північній Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні вже у 2024 році зрівняються з китайським ринком. У США, де Pop Mart має близько 40 магазинів, планують швидке розширення – ще 10 торгових точок відкриють до кінця року.

Хіт-продукт – Labubu

Найпопулярніша іграшка Pop Mart – Labubu, персонаж серії The Monsters, створений художником Kasing Lung. Вона вже стала улюбленицею Ріанни та Девіда Бекхема, а її партії розкуповують по всьому світу.

Компанія анонсувала запуск міні-версії Labubu, яку можна прикріплювати до смартфонів. Раніше іграшка здобула популярність як аксесуар до сумок.

У першому півріччі 2024 року серія The Monsters принесла Pop Mart 4,81 млрд юанів ($669,9 млн) і становила майже 35% від загального доходу. Інші серії, включно з Molly та Crybaby, також заробили понад 1 млрд юанів кожна.

Інвестори та перспективи

Попри стрімке зростання, деякі аналітики вважають акції Pop Mart переоціненими. Morningstar зазначає, що інвестори можуть недооцінювати ризики бізнесу у довгостроковій перспективі.

З початку року вартість акцій зросла на понад 230%, а ринкова капіталізація компанії перевищила $50 млрд – більше, ніж у таких гігантів індустрії, як виробник Barbie Mattel та власник Hello Kitty Sanrio.

Наступна амбіція Pop Mart – створити «свою Disney-імперію»: компанія розглядає запуск анімаційних фільмів та парків розваг із власними персонажами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва