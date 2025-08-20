Pop Mart запускає міні-версію Labubu: іграшку можна буде кріпити до смартфонів

Pop Mart заявив про намір створити «свою Disney-імперію» — від анімаційних фільмів до парків розваг із персонажами на кшталт Labubu.

Фото: businessoffashion.com

Китайський виробник колекційних іграшок Pop Mart очікує, що його річний дохід перевищить $4 млрд, і анонсував запуск нової міні-версії популярного персонажа Labubu. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор та засновник компанії Ван Нін повідомив, що Pop Mart впевнено рухається до поставленої мети – 20 млрд юанів ($2,78 млрд) виручки у 2025 році. Водночас він наголосив, що досягти 30 млрд юанів ($4,18 млрд) уже цього року буде «доволі легко».

У першому півріччі 2024 року компанія зафіксувала рекордні фінансові показники: чистий прибуток зріс майже на 400% завдяки стрімкому зростанню попиту, особливо на закордонних ринках із високою маржинальністю.

Акції Pop Mart стали найбільш активно торгованими на Гонконзькій біржі й подорожчали більш ніж на 12,5%, досягнувши найвищого рівня з моменту лістингу у грудні 2020 року.

Глобальна експансія

Керівництво компанії повідомило, що розглядає можливості виходу на нові ринки – у країни Близького Сходу, Центральної Європи та Латинської Америки.

За словами Ван Ніна, продажі у Північній Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні вже у 2024 році зрівняються з китайським ринком. У США, де Pop Mart має близько 40 магазинів, планують швидке розширення – ще 10 торгових точок відкриють до кінця року.

Хіт-продукт – Labubu

Найпопулярніша іграшка Pop Mart – Labubu, персонаж серії The Monsters, створений художником Kasing Lung. Вона вже стала улюбленицею Ріанни та Девіда Бекхема, а її партії розкуповують по всьому світу.

Компанія анонсувала запуск міні-версії Labubu, яку можна прикріплювати до смартфонів. Раніше іграшка здобула популярність як аксесуар до сумок.

У першому півріччі 2024 року серія The Monsters принесла Pop Mart 4,81 млрд юанів ($669,9 млн) і становила майже 35% від загального доходу. Інші серії, включно з Molly та Crybaby, також заробили понад 1 млрд юанів кожна.

Інвестори та перспективи

Попри стрімке зростання, деякі аналітики вважають акції Pop Mart переоціненими. Morningstar зазначає, що інвестори можуть недооцінювати ризики бізнесу у довгостроковій перспективі.

З початку року вартість акцій зросла на понад 230%, а ринкова капіталізація компанії перевищила $50 млрд – більше, ніж у таких гігантів індустрії, як виробник Barbie Mattel та власник Hello Kitty Sanrio.

Наступна амбіція Pop Mart – створити «свою Disney-імперію»: компанія розглядає запуск анімаційних фільмів та парків розваг із власними персонажами.

