В мессенджере Signal появилась первая платная функция — защищенное хранение данных

Мессенджер Signal представил свою первую платную опцию — защищенное архивирование медиа и текстовых сообщений. Об этом сообщили в компании.
Подписка стоит $1,99 в месяц и позволяет сохранять все медиафайлы и неограниченный объем текстовых резервов.
Как работает новая функция
Все данные шифруются сквозным образом и доступны только через уникальный ключ восстановления.
Если пользователь потеряет этот ключ, компания не сможет помочь восстановить архив.
Резервные копии создаются ежедневно, независимо от аккаунта или платежа.
Почему платно
В Signal объясняют: опция появилась из-за значительных затрат на хранение больших объемов данных. Как некоммерческая организация, мессенджер не показывает рекламу и не продает данные, поэтому ищет другие модели финансирования.
Что без подписки
По словам вице-президента по инженерии Джима О’Лири, этого хватит большинству даже активных пользователей.
Планы на будущее
Signal планирует позволить пользователям самостоятельно выбирать место для хранения архивов.
Новая функция уже доступна в бета-версии Signal для Android. В ближайшее время ожидается публичный релиз, а также поддержка iOS и десктопных платформ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.