В мессенджере Signal появилась первая платная функция — защищенное хранение данных

11:57, 9 сентября 2025
Signal запустил первую платную функцию — ежедневное создание защищенных резервных копий медиа и текстовых сообщений со сквозным шифрованием за $1,99 в месяц.
В мессенджере Signal появилась первая платная функция — защищенное хранение данных
Мессенджер Signal представил свою первую платную опцию — защищенное архивирование медиа и текстовых сообщений. Об этом сообщили в компании.

Подписка стоит $1,99 в месяц и позволяет сохранять все медиафайлы и неограниченный объем текстовых резервов.

Как работает новая функция

Все данные шифруются сквозным образом и доступны только через уникальный ключ восстановления.

Если пользователь потеряет этот ключ, компания не сможет помочь восстановить архив.

Резервные копии создаются ежедневно, независимо от аккаунта или платежа.

Почему платно

В Signal объясняют: опция появилась из-за значительных затрат на хранение больших объемов данных. Как некоммерческая организация, мессенджер не показывает рекламу и не продает данные, поэтому ищет другие модели финансирования.

Что без подписки

  • медиа сохраняются только в течение 45 дней;
  • текстовые сообщения — без ограничения по времени, но с лимитом в 100 МБ.

По словам вице-президента по инженерии Джима О’Лири, этого хватит большинству даже активных пользователей.

Планы на будущее

Signal планирует позволить пользователям самостоятельно выбирать место для хранения архивов.

Новая функция уже доступна в бета-версии Signal для Android. В ближайшее время ожидается публичный релиз, а также поддержка iOS и десктопных платформ.

