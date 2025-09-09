Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

У месенджері Signal з’явилася перша платна функція — захищене збереження даних

11:57, 9 вересня 2025
Signal запустив першу платну функцію — щоденне створення захищених резервних копій медіа та текстових повідомлень із наскрізним шифруванням за $1,99 на місяць.
У месенджері Signal з’явилася перша платна функція — захищене збереження даних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Месенджер Signal представив свою першу платну опцію — захищене архівування медіа та текстових повідомлень. Про це повідомили у компанії.

Підписка коштує $1,99 на місяць і дозволяє зберігати всі медіафайли та необмежений обсяг текстових резервів.

Як працює нова функція

Усі дані шифруються наскрізно та доступні лише через унікальний ключ відновлення.

Якщо користувач втратить цей ключ, компанія не зможе допомогти відновити архів.

Резервні копії створюються щодня, незалежно від акаунта чи платежу.

Чому платно

У Signal пояснюють: опція з’явилася через значні витрати на зберігання великих обсягів даних. Як неприбуткова організація, месенджер не показує рекламу і не продає дані, тому шукає інші моделі фінансування.

Що без підписки

  • медіа зберігаються лише протягом 45 днів;
  • текстові повідомлення — без обмеження за часом, але з лімітом у 100 МБ.

За словами віцепрезидента з інженерії Джима О’Лірі, цього вистачить більшості навіть активних користувачів.

Плани на майбутнє

Signal планує дозволити користувачам самостійно обирати місце для збереження архівів.

Нова функція вже доступна у бета-версії Signal для Android. Найближчим часом очікується публічний реліз, а також підтримка iOS і десктопних платформ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

У розпорядженні The Guardian опинилися сотні файлів, які свідчать про створення Борисом Джонсоном лобістської компанії за державні кошти

Борис Джонсон отримав 5,1 млн фунтів стерлінгів за 34 виступи – йому доведеться пояснити, яким чином деякі з його контактів з іноземними урядами в комерційних інтересах підпадають під правила.

Падіння уряду стало для Макрона небаченим раніше випробуванням, Франція у глибокій фінансовій кризі – Politico

Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Справа Богдана Львова — на екс-заступника голови Верховного Суду дали показання колишня колега з ВГСУ та судді господарських судів з міста Рівне

Під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду