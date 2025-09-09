У месенджері Signal з’явилася перша платна функція — захищене збереження даних

Signal запустив першу платну функцію — щоденне створення захищених резервних копій медіа та текстових повідомлень із наскрізним шифруванням за $1,99 на місяць.

Месенджер Signal представив свою першу платну опцію — захищене архівування медіа та текстових повідомлень. Про це повідомили у компанії.

Підписка коштує $1,99 на місяць і дозволяє зберігати всі медіафайли та необмежений обсяг текстових резервів.

Як працює нова функція

Усі дані шифруються наскрізно та доступні лише через унікальний ключ відновлення.

Якщо користувач втратить цей ключ, компанія не зможе допомогти відновити архів.

Резервні копії створюються щодня, незалежно від акаунта чи платежу.

Чому платно

У Signal пояснюють: опція з’явилася через значні витрати на зберігання великих обсягів даних. Як неприбуткова організація, месенджер не показує рекламу і не продає дані, тому шукає інші моделі фінансування.

Що без підписки

медіа зберігаються лише протягом 45 днів;

текстові повідомлення — без обмеження за часом, але з лімітом у 100 МБ.

За словами віцепрезидента з інженерії Джима О’Лірі, цього вистачить більшості навіть активних користувачів.

Плани на майбутнє

Signal планує дозволити користувачам самостійно обирати місце для збереження архівів.

Нова функція вже доступна у бета-версії Signal для Android. Найближчим часом очікується публічний реліз, а також підтримка iOS і десктопних платформ.

