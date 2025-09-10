Практика судов
  1. Общество

10 сентября – какой сегодня праздник и главные события

09:38, 10 сентября 2025
Сегодня отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств.
10 сентября – какой сегодня праздник и главные события
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

10 сентября мир отмечает ряд важных дат, в частности Международный день гинекологического здоровья, Всемирный день предотвращения самоубийств, День обмена идеями, Международный день макияжа и Неделю образования взрослых. В Украине в этот день православная церковь чтит память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, а также преподобного Павла Печерского.

Выдающиеся личности и исторические события

В этот день родились несколько известных украинцев:

  • 1930 года – Анатолий Скороход, украинский математик, профессор, член-корреспондент и академик НАН Украины;
  • 1939 года – Петр Фомин, украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, академик Национальной академии медицинских наук Украины;
  • 1959 года – Николай Канишевский, украинский журналист, редактор и ведущий информагентства «Окна».

Кроме того, 10 сентября связано с рядом важных исторических событий:

  • В 1919 году на Парижской мирной конференции был подписан Сен-Жерменский договор, который признал право Румынии на Буковину, Чехословакии – на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией. Этот договор официально положил конец существованию Австро-Венгерской империи.
  • В 1920 году была принята конституция Австрийской Республики, которая установила ее как «союзное государство» с широкими правами автономии для регионов.
  • В 1941 году советские спецслужбы в тюрьмах Киева без судебного приговора расстреляли всех заключенных.
  • В 1943 году возле села Новый Загоров бойцы Украинской повстанческой армии (УПА) вступили в бой с превосходящими силами немецких войск.
  • В 1989 году Венгрия открыла свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что стало первым символическим прорывом «берлинской стены».
  • В 1993 году Кабинет Министров Украины принял постановление «О чествовании памяти жертв Голодомора в Украине в 1932–1933 годах».
  • В 2001 году в эстонском городе Пярну произошло массовое отравление метанолом, которое привело к гибели 68 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Верховный Суд отменил решение ВККС в отношении кандидата, который не прошел этап собеседований в конкурсе в апелляционные суды

КАС ВС указал, что мотивированность решения ВККС о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду