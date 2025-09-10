10 сентября – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств.

10 сентября мир отмечает ряд важных дат, в частности Международный день гинекологического здоровья, Всемирный день предотвращения самоубийств, День обмена идеями, Международный день макияжа и Неделю образования взрослых. В Украине в этот день православная церковь чтит память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, а также преподобного Павла Печерского.

Выдающиеся личности и исторические события

В этот день родились несколько известных украинцев:

1930 года – Анатолий Скороход, украинский математик, профессор, член-корреспондент и академик НАН Украины;

1939 года – Петр Фомин, украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, академик Национальной академии медицинских наук Украины;

1959 года – Николай Канишевский, украинский журналист, редактор и ведущий информагентства «Окна».

Кроме того, 10 сентября связано с рядом важных исторических событий:

В 1919 году на Парижской мирной конференции был подписан Сен-Жерменский договор, который признал право Румынии на Буковину, Чехословакии – на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией. Этот договор официально положил конец существованию Австро-Венгерской империи.

В 1920 году была принята конституция Австрийской Республики, которая установила ее как «союзное государство» с широкими правами автономии для регионов.

В 1941 году советские спецслужбы в тюрьмах Киева без судебного приговора расстреляли всех заключенных.

В 1943 году возле села Новый Загоров бойцы Украинской повстанческой армии (УПА) вступили в бой с превосходящими силами немецких войск.

В 1989 году Венгрия открыла свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что стало первым символическим прорывом «берлинской стены».

В 1993 году Кабинет Министров Украины принял постановление «О чествовании памяти жертв Голодомора в Украине в 1932–1933 годах».

В 2001 году в эстонском городе Пярну произошло массовое отравление метанолом, которое привело к гибели 68 человек.

