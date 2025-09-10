10 вересня – яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

10 вересня світ відзначає низку важливих дат, зокрема Міжнародний день гінекологічного здоров’я, Всесвітній день запобігання самогубствам, День обміну ідеями, Міжнародний день макіяжу та Тиждень освіти дорослих. В Україні цього дня православна церква вшановує пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, а також преподобного Павла Печерського.

Видатні постаті та історичні події

Цього дня народилися кілька відомих українців:

1930 року – Анатолій Скороход, український математик, професор, член-кореспондент і академік НАН України;

1939 року – Петро Фомін, український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України;

1959 року – Микола Канішевський, український журналіст, редактор і ведучий інформагентства «Вікна».

Крім того, 10 вересня пов’язане з низкою важливих історичних подій:

У 1919 році на Паризькій мирній конференції було підписано Сен-Жерменський договір, який визнав право Румунії на Буковину, Чехословаччини – на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною. Цей договір офіційно поклав край існуванню Австро-Угорської імперії.

У 1920 році ухвалено конституцію Австрійської Республіки, яка встановила її як «союзну державу» з широкими правами автономії для регіонів.

У 1941 році радянські спецслужби у в’язницях Києва без судового вироку розстріляли всіх ув’язнених.

У 1943 році біля села Новий Загорів бійці Української повстанської армії (УПА) вступили в бій із переважаючими силами німецьких військ.

У 1989 році Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що стало першим символічним проривом «берлінської стіни».

У 1993 році Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932–1933 роках».

У 2001 році в естонському місті Пярну сталося масове отруєння метанолом, яке призвело до загибелі 68 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.