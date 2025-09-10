Практика судів
10 вересня – яке сьогодні свято та головні події

09:38, 10 вересня 2025
10 вересня світ відзначає низку важливих дат, зокрема Міжнародний день гінекологічного здоров’я, Всесвітній день запобігання самогубствам, День обміну ідеями, Міжнародний день макіяжу та Тиждень освіти дорослих. В Україні цього дня православна церква вшановує пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, а також преподобного Павла Печерського.

Видатні постаті та історичні події
Цього дня народилися кілька відомих українців:

  • 1930 року – Анатолій Скороход, український математик, професор, член-кореспондент і академік НАН України;
  • 1939 року – Петро Фомін, український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України;
  • 1959 року – Микола Канішевський, український журналіст, редактор і ведучий інформагентства «Вікна».

Крім того, 10 вересня пов’язане з низкою важливих історичних подій:

  • У 1919 році на Паризькій мирній конференції було підписано Сен-Жерменський договір, який визнав право Румунії на Буковину, Чехословаччини – на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною. Цей договір офіційно поклав край існуванню Австро-Угорської імперії.
  • У 1920 році ухвалено конституцію Австрійської Республіки, яка встановила її як «союзну державу» з широкими правами автономії для регіонів.
  • У 1941 році радянські спецслужби у в’язницях Києва без судового вироку розстріляли всіх ув’язнених.
  • У 1943 році біля села Новий Загорів бійці Української повстанської армії (УПА) вступили в бій із переважаючими силами німецьких військ.
  • У 1989 році Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що стало першим символічним проривом «берлінської стіни».
  • У 1993 році Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932–1933 роках».
  • У 2001 році в естонському місті Пярну сталося масове отруєння метанолом, яке призвело до загибелі 68 осіб.

