10 вересня – яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам.
10 вересня світ відзначає низку важливих дат, зокрема Міжнародний день гінекологічного здоров’я, Всесвітній день запобігання самогубствам, День обміну ідеями, Міжнародний день макіяжу та Тиждень освіти дорослих. В Україні цього дня православна церква вшановує пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, а також преподобного Павла Печерського.
Видатні постаті та історичні події
Цього дня народилися кілька відомих українців:
- 1930 року – Анатолій Скороход, український математик, професор, член-кореспондент і академік НАН України;
- 1939 року – Петро Фомін, український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України;
- 1959 року – Микола Канішевський, український журналіст, редактор і ведучий інформагентства «Вікна».
Крім того, 10 вересня пов’язане з низкою важливих історичних подій:
- У 1919 році на Паризькій мирній конференції було підписано Сен-Жерменський договір, який визнав право Румунії на Буковину, Чехословаччини – на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною. Цей договір офіційно поклав край існуванню Австро-Угорської імперії.
- У 1920 році ухвалено конституцію Австрійської Республіки, яка встановила її як «союзну державу» з широкими правами автономії для регіонів.
- У 1941 році радянські спецслужби у в’язницях Києва без судового вироку розстріляли всіх ув’язнених.
- У 1943 році біля села Новий Загорів бійці Української повстанської армії (УПА) вступили в бій із переважаючими силами німецьких військ.
- У 1989 році Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що стало першим символічним проривом «берлінської стіни».
- У 1993 році Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932–1933 роках».
- У 2001 році в естонському місті Пярну сталося масове отруєння метанолом, яке призвело до загибелі 68 осіб.
