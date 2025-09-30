Практика судов
С 1 октября Пенсионный фонд проведет расчет субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов

07:36, 30 сентября 2025
При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года.
С 1 октября Пенсионный фонд проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов. Об этом сообщило Главное управление ПФУ в Волынской области.

В ведомстве напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно (пункт 70 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением правительства от 21.10.1995 № 848 “О упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива”).

Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически будет пересчитан размер субсидии домохозяйствам, у которых размер субсидии в летний период составлял 0,00 грн.

За какой период учитываются доходы?

При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии?

Гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также в Фонд должны обратиться те, кто получал жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, либо в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.

За назначением жилищной субсидии могут также обратиться лица, которым субсидия на неотопительный период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена / оформлен договор реструктуризации либо оспорен вопрос задолженности по оплате ЖКУ в судебном порядке.

Какие документы нужны?

Для назначения жилищной субсидии подаются заявление и декларация (по установленным формам).

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться и другие документы (при наличии). Например:

  • договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
  • копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключении соответствующего договора;
  • справка ВПО – в случае обращения за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания.

Куда и как подать документы?

Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):

– лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

– почтой на адрес территориального органа Фонда;

– онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение “Пенсионный фонд”.

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, Центры предоставления административных услуг и через «Портал Дія».

Сроки назначения субсидии

В случае подачи документов в период с 1 октября до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение произошло позже – с месяца обращения.

