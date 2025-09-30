С 1 октября Пенсионный фонд проведет расчет субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов

С 1 октября Пенсионный фонд проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов. Об этом сообщило Главное управление ПФУ в Волынской области.
В ведомстве напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно (пункт 70 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением правительства от 21.10.1995 № 848 “О упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива”).
Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически будет пересчитан размер субсидии домохозяйствам, у которых размер субсидии в летний период составлял 0,00 грн.
За какой период учитываются доходы?
При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года.
Кому необходимо обращаться за назначением субсидии?
Гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Также в Фонд должны обратиться те, кто получал жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, либо в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.
За назначением жилищной субсидии могут также обратиться лица, которым субсидия на неотопительный период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена / оформлен договор реструктуризации либо оспорен вопрос задолженности по оплате ЖКУ в судебном порядке.
Какие документы нужны?
Для назначения жилищной субсидии подаются заявление и декларация (по установленным формам).
В зависимости от обстоятельств могут предоставляться и другие документы (при наличии). Например:
Куда и как подать документы?
Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):
– лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
– почтой на адрес территориального органа Фонда;
– онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение “Пенсионный фонд”.
Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, Центры предоставления административных услуг и через «Портал Дія».
Сроки назначения субсидии
В случае подачи документов в период с 1 октября до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение произошло позже – с месяца обращения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.