Практика судів
  1. Суспільство

З 1 жовтня Пенсійний фонд проведе розрахунок субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років

07:36, 30 вересня 2025
Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року.
З 1 жовтня Пенсійний фонд проведе розрахунок субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 жовтня Пенсійний фонд проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Про це повідомило Головне управління ПФУ у Волинській області.

У відомстві нагадали, що житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно (пункт 70 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Уряду від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

Для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період складав 0,00 грн.

За який період враховуються доходи?

Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії?

Громадянам, які планують уперше отримати житлову субсидію, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також до Фонду мають звернутись ті, хто отримував житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена / оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Які документи потрібні?

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності). Наприклад:

  • договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору;
  • довідка ВПО – у разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання.

Куди та як подати документи?

Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів (за вибором):

– особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

– поштою на адресу територіального органу Фонду;

– онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Окрім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, Центри надання адміністративних послуг та через «Портал Дія».

Терміни призначення субсидії

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше – з місяця звернення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КПК не передбачає, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим – Верховний Суд

Захисник вказував, що після об’єднання кримінальних проваджень прокурор доручив проведення досудового розслідування слідчому, а тому, на його думку, всі інші слідчі в кримінальному провадженні автоматично були усунуті від подальшого проведення досудового розслідування.

Контролювати діяльність юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади буде Мін’юст

Кабмін поклав на Мін’юст координацію роботи юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – чи буде це стосуватися НАБУ і БЕБ, які є ЦОВВ, поки невідомо.

У бюджеті на 2026 рік відсутні кошти на навчання нових суддів з числа учасників добору – НШСУ

Національній школі суддів потрібні 9 млн гривень для оренди аудиторій та оплату послуг тренерів.

Держслужбовці зобов’язані у своїй поведінці не допускати мову ворожнечі, зокрема ненависті щодо груп осіб за ознакою національності, мови, релігії – наказ НАДС

Наказ НАДС передбачає, що держслужбовці зобов’язані у своїй поведінці не допускати мови ворожнечі, а саме будь-якій формі розпалювання чи поширення ненависті та насильства щодо особи чи групи осіб за певними ознаками, зокрема статі, сексуальної орієнтації, раси, етнічної приналежності, національності, мови, соціального статусу, релігії чи інших переконань.

Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду