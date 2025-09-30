З 1 жовтня Пенсійний фонд проведе розрахунок субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років

Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року.

З 1 жовтня Пенсійний фонд проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Про це повідомило Головне управління ПФУ у Волинській області.

У відомстві нагадали, що житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно (пункт 70 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Уряду від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

Для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період складав 0,00 грн.

За який період враховуються доходи?

Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії?

Громадянам, які планують уперше отримати житлову субсидію, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також до Фонду мають звернутись ті, хто отримував житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена / оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Які документи потрібні?

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності). Наприклад:

договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору;

довідка ВПО – у разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання.

Куди та як подати документи?

Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів (за вибором):

– особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

– поштою на адресу територіального органу Фонду;

– онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Окрім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, Центри надання адміністративних послуг та через «Портал Дія».

Терміни призначення субсидії

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше – з місяця звернення.

