Украина отмечает День Защитников и Защитниц

07:00, 1 октября 2025
1 октября в Украине отмечают День Защитников и Защитниц.
Фото: mozmdv.gov.ua
1 октября украинцы празднуют День Защитников и Защитниц Украины, который совпадает с христианским праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем казачества.

День Защитников и Защитниц Украины был учрежден 14 октября 2014 года указом Президента как День Защитника Украины. В 2021 году его переименовали, чтобы почитать как мужчин, так и женщин, которые защищают страну. С 2024 года праздник отмечают 1 октября вместо 14 октября.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет всех Защитников и Защитниц Украины! Искренне желаем крепкого здоровья, несокрушимого духа, высоких достижений и исполнения мечтаний.

Вы — опора нашего государства. Спокойствие украинцев — в Ваших надежных руках. Пусть удача всегда будет на вашей стороне, а любовь и поддержка родных придают энергии для новых свершений.

