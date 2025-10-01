Практика судів
Україна відзначає День Захисників та Захисниць

07:00, 1 жовтня 2025
1 жовтня в Україні святкують День Захисників і Захисниць.
Україна відзначає День Захисників та Захисниць
Фото: mozmdv.gov.ua
1 жовтня українці відзначають День Захисників і Захисниць України, що співпадає з християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем козацтва.

День Захисників і Захисниць України був започаткований 14 жовтня 2014 року указом Президента як День Захисника України. У 2021 році його перейменували, аби вшановувати як чоловіків, так і жінок, які боронять країну. З 2024 року свято відзначають 1 жовтня замість 14 жовтня.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає всіх Захисників і Захисниць України! Щиро зичимо міцного здоров’я, незламного духу, високих досягнень і здійснення мрій.

Ви є опорою нашої держави. Спокій українців – у Ваших надійних руках. Нехай удача завжди буде на Вашому боці, а любов і підтримка рідних додають енергії для нових досягнень.

